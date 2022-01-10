Генпрокуратура Казахстана начала расследования по актам терроризма

Генеральная прокуратура Казахстана начала досудебные расследования обстоятельств совершения актов терроризма. Об этом 10 января сообщил телеканал «Хабар 24» со ссылкой на правительство республики.

Также ведутся расследования по организации и участию граждан в массовых беспорядках.

«Генеральной прокуратурой начаты досудебные расследования по фактам совершения актов терроризма, организации и участия в массовых беспорядках», — отмечается в сообщении.

Ранее в этот день в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорд, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

7 января президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

На основании этого он обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.