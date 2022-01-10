В Павлодарской области Казахстана приостановили работу школ и детсадов

Работа детских садов и школ в Павлодарской области Казахстана была приостановлена из-за введения чрезвычайного положения в стране. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в оперативном штабе Казахстана со ссылкой на управление образования Павлодарской области.

«В связи с чрезвычайным положением в стране зимние каникулы для учащихся школ с 1-го по 11-й классы продлены до 17 января. Для студентов колледжей — до 24 января», — говорится в заявлении.

Кроме того, приостановлена работа в детских садах и мини-центрах, а также деятельность кружков, секций и специальных учреждений (школ для слабовидящих детей с нарушениями слуха и других).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции протеста переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Двое из 16 погибших силовиков были обезглавлены. Есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Житель Нур-Султана назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач. В частности, миротворцы охраняют военные, государственные и социально значимые объекты в Алма-Ате и соседних районах.

В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в республику доставлены миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.