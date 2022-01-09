В России за сутки зарегистрировали 16 246 новых случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (3274), Санкт-Петербурге (1323) и Московской области (1124).

За сутки в России полностью выздоровели 20 751 человек, зафиксировано 763 летальных исхода.

Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 163 летальных исхода, выздоровели 9 686 912 человек.

Ранее, 7 января, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие окончания пандемии. Он заявил, что она закончится, когда удастся привить от коронавируса 70% населения в течение шести месяцев. Гинцбург отметил, что важно также проходить и ревакцинацию каждые полгода.

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа. По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.