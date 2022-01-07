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Гинцбург назвал условие окончания пандемии коронавируса

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Пандемия закончится, когда удастся привить от коронавируса 70% населения в течение шести месяцев. Если же вакцинация будет идти медленными темпами, волны заболеваемости не прекратятся, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По мнению ученого, в России необходимо достигнуть 70% вакцинации населения в ближайшие шесть месяцев. При таком условии пандемия подойдет к завершению, страны откроют границы для туристов, и всё человечество вернется к нормальной жизни.

«А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что важно также проходить и ревакцинацию каждые полгода.

3 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выразил мнение, что с 2022 года пандемия коронавируса войдет в режим сезонных эпидемий гриппа.

По его словам, в режим восприятия COVID-19 как гриппа можно войти в случае принятия надежных протоколов по применению лекарств.

В этот же день технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе высказала мнение, что распространение омикрон-штамма COVID-19 может ускорить завершение пандемии.

19 декабря директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда антитела к коронавирусу будут у 70–75% населения.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак»

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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