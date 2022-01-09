ЕС выразил готовность помочь Казахстану в мирном урегулировании протестов

Евросоюз выразил обеспокоенность проявлениями насилия в Казахстане и предложил содействие в мирном урегулировании ситуации. Об этом в субботу, 8 января, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Он отметил, что Европа глубоко сожалеет о гибели людей и «решительно осуждает широкомасштабные акты насилия».

«Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, постоянно проявлять сдержанность и избегать использования беспорядков в других целях. Мы готовы оказать помощь в мирном урегулировании кризиса», — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

Ранее Боррель в своей публикации в Twitter отмечал, что миротворческая помощь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать». Он призвал обеспечить права местных жителей и их безопасность.

7 января США заявили, что власти Казахстана могут справиться с беспорядками и без сил ОДКБ. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что у властей Казахстана есть все, чтобы самостоятельно разобраться с протестами. Он также добавил, что США будут следить за действиями сил ОДКБ и призвал их не нарушать права человека.

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди во время телефонного разговора рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену о миротворческой миссии в республике. Кроме того, представители стран также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Также стало известно о погибших в ходе протестов в республике силовиках. Их число выросло до 18, двое из них были обезглавлены.

Президент Казахстана Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он добавил, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований. Житель Нур-Султана в разговоре с «Известиями» назвал события в Алма-Ате мародерством и бойней, а не мирным протестом.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация временно направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. В республику прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Также в Казахстан уже доставлены миротворцы из Киргизии. Помимо этого, российская сторона помогает в переброске в Казахстан армянских военных из состава миротворцев ОДКБ.

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок, обеспечивают безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.