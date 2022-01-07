Россияне застряли в Алма-Ате из-за невозможности вернуться на родину

Группа российских туристов застряла в центре Алма-Аты после того, как всю ночь пережидала в самолете захват аэропорта.

Дарья Колганова, чья сестра не успела вылететь из города и стала свидетельницей захвата аэропорта, рассказала телеканалу РЕН ТВ, что когда люди увидели погромщиков, они побежали на борт и заперлись изнутри, дожидаясь помощи. Чтобы мародеры их не заметили, россияне прикрывали иллюминаторы подушками и блокировали люки.

«Сидели в самолете 16 часов. В закрытом самолете. Сидели в полной тишине, чтобы они [мародеры] не видели, что здесь есть люди», — сообщила женщина.

По ее словам, к утру воздушную гавань освободили военные. Тогда россиянам предложили самостоятельно покинуть аэропорт или проследовать на автобус до размещения в гостиницах.

Собеседница РЕН ТВ также добавила, что многим россиянам пришлось уговаривать администрацию отелей принять их на размещение. Были и те, кого разместили в гостиницах за счет компании-туроператора.

При этом выходить из отелей туристам запретили из-за проходящей в городе антитеррористической операции.

«У них слышны постоянно выстрелы. Им сказали никуда не выходить ни в коем случае, в окно не выглядывать. Еды у них нет, она пишет: мы хотим есть. Вода тоже кончается», — пояснила собеседница, отметив, что среди россиян есть маленькие дети.

Как сообщили находящимся в Казахстане гражданам РФ, в ближайшее время вернуться на родину они не смогут.

Ранее, 6 января, сообщалось, что сотрудники российского Министерства иностранных дел помогли вернуться на родину группе школьников, находившейся на сборах в Казахстане.

В тот же день сообщалось, что в Казахстане прекратили работу аэропорты в городах Алма-Ата, Актау и Актобе. Также стало известно, что все ближайшие рейсы из столичного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» в Алма-Ату отменены. Так, у здания аэропорта Нур-Султана находится несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. Охрана не пускает в зал вылета провожающих, там скопилась очередь.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Топливо подорожало с 60 тенге (10 рублей) до 120 (20 рублей) за литр. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены. Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате: митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Кроме того, алма-атинская резиденция президента Казахстана была захвачена.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки. Кроме того, правоохранители города сообщили о предпринятой ночью попытке штурма здания полиции, десятки нападавших были ликвидированы.

Жестокие действия нападавших, как убеждены в комендатуре города, свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований, атаковавших Алма-Ату.

По данным минздрава Казахстана, в результате беспорядков в стране пострадали свыше тысячи человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 находятся в реанимации. При этом в ведомстве подчеркнули, что участники беспорядков нападают на врачей, более 10 медиков получили травмы.

6 января премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что в связи с обращением Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Казахстана, вызванной в том числе вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.