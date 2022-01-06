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В КНДР подтвердили запуск гиперзвуковой ракеты

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Северная Корея (КНДР) подтвердила 6 января, что накануне провела испытание гиперзвуковой ракеты.

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Как передало южнокорейское агентство «Ренхап», КНДР оценила дальность полета ракеты в 700 км. Кроме того, в северокорейских источниках рассказали, что снаряд «точно попал в цель».

Согласно информации агентства, снаряд пролетел вверх на 120 км.

Уточняется, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на запуске не присутствовал.

О том, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. В Японии на фоне такой информации срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.

Он также рассказал, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. А генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно указал на угрозу безопасности всему миру от запуска ракеты КНДР.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР тогда подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря.

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