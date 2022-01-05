КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд

Северная Корея (КНДР) выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщило в среду, 5 января, агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).

Отмечается, что это действие Пхеньяна может ослабить стремление Сеула возобновить диалог.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, предупреждает находящиеся в указанном районе суда об опасности падения обломков.

Другой информации о запуске не приводится.

Запуск неопознанного объекта следует за серией испытаний оружия в Пхеньяне, включая запуск гиперзвуковой ракеты в декабре прошлого года.

Ранее, 2 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США призывают Северную Корею вступить в диалог, так как программы республики в сфере ракет и вооружений всё больше дестабилизируют региональную безопасность. При этом глава Пентагона добавил, что лучшим способом достижения полной денуклеаризации полуострова является дипломатический подход по отношению к КНДР.

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