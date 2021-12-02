Глава Пентагона отметил дестабилизацию безопасности из-за программ КНДР

США призывают Северную Корею вступить в диалог, программы республики в сфере ракет и вооружений всё больше дестабилизируют региональную безопасность. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин.

«КНДР продолжает укреплять программы по ракетам и вооружениям, что все сильнее дестабилизирует региональную безопасность», — отметил Остин в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News.

По его словам, США призывают Северную Корею вступить в диалог. При этом глава Пентагона добавил, что лучшим способом достижения полной денуклеаризации полуострова является дипломатический подход по отношению к КНДР.

Ранее, 17 ноября, первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман заявила, что Вашингтон, Сеул и Токио выступили за урегулирование ядерной проблемы КНДР. По ее словам, США также консультируются с союзниками по поводу идеи подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

21 октября МИД Северной Кореи выступил с заявлением, что испытание баллистической ракеты подводной лодки не направлено против Соединенных Штатов. В Пхеньяне отметили, что Вашингтон не должен «переживать или страдать» из-за прошедших испытаний, так как КНДР «использует свое право на оборону».

13 октября представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страна не станет злоупотреблять ядерным арсеналом, если не будет попыток недружественных государств использовать ядерное оружие против республики. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

После того как КНДР заявила о создании ядерного оружия в феврале 2005 года, Совет Безопасности ООН в 2006-м принял резолюцию 1718, осудив данное испытание ядерного оружия. Решением СБ ООН было введено эмбарго на поставки КНДР материалов, оборудования и ряда вооружений, которые могли бы быть применены для развития ядерной программы страны. Последний раз Совбез ООН ужесточил санкции против ядерной программы КНДР в 2017 году.