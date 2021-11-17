США и союзники выступили за мирную денуклеаризацию КНДР

Вашингтон, Сеул и Токио выступили за урегулирование ядерной проблемы КНДР и полную денуклеаризацию Корейского полуострова путем диалога. Об этом сообщила первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман в среду, 17 ноября.

«Мы обсудили нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как мы заявляли публично, США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы считаем, что дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира», — сообщила Шерман, запись пресс-конференции выложена на странице Госдепа США в Twitter.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам состоявшихся в Вашингтоне трехсторонних переговоров с первым замглавы МИД Республики Корея Чхве Чжон Гоном и первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

США также консультируются с союзниками по поводу идеи подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

21 октября МИД Северной Кореи выступил с заявлением, что испытание баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ) не направлено против Соединенных Штатов. В Пхеньяне отметили, что Вашингтон не должен «переживать или страдать» из-за прошедших испытаний, так как КНДР «использует свое право на оборону».

13 октября представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страна не станет злоупотреблять ядерным арсеналом, если не будет попыток недружественных государств использовать ядерное оружие против республики. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

После того как КНДР заявила о создании ядерного оружия в феврале 2005 года, Совет Безопасности ООН в 2006-м принял резолюцию 1718, осудив данное испытание ядерного оружия. Решением СБ ООН было введено эмбарго на поставки КНДР материалов, оборудования и ряда вооружений, которые могли бы быть применены для развития ядерной программы страны. Последний раз Совбез ООН ужесточил санкции против ядерной программы КНДР в 2017 году.