Прямой эфир
Общество
Правительство обсудит вопрос введения QR-кодов по уровню антител
Общество
В Москве в 2022 году возродят речные пассажирские перевозки
Мир
Меркель не исключила финпомощь Минску в связи с миграционным кризисом
Мир
Зеленский заявил о готовности снизить стоимость транзита газа
Мир
В Германии раскрыли детали переговоров Меркель и Лукашенко
Мир
Регулятор ФРГ отказался комментировать возможный перенос запуска СП-2
Мир
На Украине открылся пункт вакцинации для людей с фейковыми сертификатами
Мир
МИД России назвал провокацией учения США в Черном море
Мир
Главный инфекционист США отметил риск ухудшения ситуации с COVID-19 зимой
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $80 впервые с 7 октября

США и союзники выступили за мирную денуклеаризацию КНДР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон, Сеул и Токио выступили за урегулирование ядерной проблемы КНДР и полную денуклеаризацию Корейского полуострова путем диалога. Об этом сообщила первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман в среду, 17 ноября.

Витязь без тигровой шкуры: саудовский фейк и герой дня КНДР
«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире

«Мы обсудили нашу общую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. Как мы заявляли публично, США не питают враждебных намерений по отношению к КНДР. Мы считаем, что дипломатия и диалог имеют центральное значение в достижении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира», — сообщила Шерман, запись пресс-конференции выложена на странице Госдепа США в Twitter.

Заявление было сделано на пресс-конференции в Госдепартаменте по итогам состоявшихся в Вашингтоне трехсторонних переговоров с первым замглавы МИД Республики Корея Чхве Чжон Гоном и первым заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

США также консультируются с союзниками по поводу идеи подготовки декларации, провозглашающей окончание войны на Корейском полуострове.

21 октября МИД Северной Кореи выступил с заявлением, что испытание баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ) не направлено против Соединенных Штатов. В Пхеньяне отметили, что Вашингтон не должен «переживать или страдать» из-за прошедших испытаний, так как КНДР «использует свое право на оборону».

13 октября представитель Пхеньяна на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страна не станет злоупотреблять ядерным арсеналом, если не будет попыток недружественных государств использовать ядерное оружие против республики. Он добавил, что Северная Корея соблюдает обязанности в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

После того как КНДР заявила о создании ядерного оружия в феврале 2005 года, Совет Безопасности ООН в 2006-м принял резолюцию 1718, осудив данное испытание ядерного оружия. Решением СБ ООН было введено эмбарго на поставки КНДР материалов, оборудования и ряда вооружений, которые могли бы быть применены для развития ядерной программы страны. Последний раз Совбез ООН ужесточил санкции против ядерной программы КНДР в 2017 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021