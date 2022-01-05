Премьер Японии назвал прискорбным запуск ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.

«Это крайне прискорбно, что Северная Корея, как и в прошлом году, продолжает осуществлять ракетные запуски», — сказал он журналистам на брифинге 5 января.

Как заявил Кисида, власти пока не могут предоставить подробную информацию о запуске снаряда. В частности, остаются неизвестными точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и другие детали.

Ранее в среду стало известно, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в указанном районе суда об опасности падения обломков.

Отмечается, что в Японии на фоне информации о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря. Отмечалось, что Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.

Тогда в Японии, в свою очередь, заявили, что планируют усиливать оборонительные возможности страны, решительно осуждая запуск баллистической ракеты КНДР.

При этом американские военные сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников из-за ракетных запусков.