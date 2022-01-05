Прямой эфир
Мир
Запущенный КНДР снаряд упал вне исключительной зоны Японии
Мир
Президент Казахстана принял отставку правительства
Мир
Трамп отменил пресс-конференцию по случаю годовщины штурма Капитолия
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком похолодании 8 января
Общество
С 2022 года повысятся пенсии у работавших в колхозах до 1992 года
Мир
Протестующие почти полностью покинули улицы Алма-Аты
Мир
Макрон заявил о желании баллотироваться на второй президентский срок
Мир
В Рио второй год подряд отменили уличный карнавал из-за пандемии
Мир
Делегацию США на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман
Мир
США заявили об отсутствии планов отправлять дополнительные силы в Европу

Премьер Японии назвал прискорбным запуск ракеты КНДР

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

«Это крайне прискорбно, что Северная Корея, как и в прошлом году, продолжает осуществлять ракетные запуски», — сказал он журналистам на брифинге 5 января.

Как заявил Кисида, власти пока не могут предоставить подробную информацию о запуске снаряда. В частности, остаются неизвестными точные данные о месте падения, высоте полета ракеты и другие детали.

Ранее в среду стало известно, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету. Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в указанном районе суда об опасности падения обломков.

Отмечается, что в Японии на фоне информации о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря. Отмечалось, что Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.

Тогда в Японии, в свою очередь, заявили, что планируют усиливать оборонительные возможности страны, решительно осуждая запуск баллистической ракеты КНДР.

При этом американские военные сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников из-за ракетных запусков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021