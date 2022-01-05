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Минобороны Японии не зафиксировало ущерб от запущенного КНДР снаряда

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Министерство обороны Японии не зафиксировало ущерб национальным морским и воздушным судам после запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Об этом заявил в среду, 5 января, глава оборонного ведомства Нобуо Киси.

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«Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты. На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба японским морским и воздушным судам», — передает телеканал NHK слова министра.

Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.

«Если это была баллистическая ракета, запущенная по обычной траектории, то мы считаем, что она могла пролететь около 500 км», — добавил он.

Он также подтвердил, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом ранее сообщали источники телеканала NHK, указав, что снаряд приземлился в Японском море.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.

О том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в указанном районе суда об опасности падения обломков.

Отмечается, что в Японии на фоне информации о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря. Отмечалось, что Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.

Тогда в Японии, в свою очередь, заявили, что планируют усиливать оборонительные возможности страны, решительно осуждая запуск баллистической ракеты КНДР.

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