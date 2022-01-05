Запущенный КНДР снаряд упал вне исключительной зоны Японии

Запущенный КНДР снаряд, который, согласно предварительным данным, является баллистической ракетой, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает 5 января телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.

«Береговая охрана Японии объявила, что потенциальный баллистический снаряд уже упал. Мы призываем транзитные суда следить за поступающей информацией», — говорится в материале.

По информации на сайте телеканала, ракета упала в Японское море.

Отмечается, что правительство созвало экстренный совет для сбора информации и подтверждения ущерба.

Ранее в среду премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.

О том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в указанном районе суда об опасности падения обломков.

Отмечается, что в Японии на фоне информации о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря. Отмечалось, что Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.

Тогда в Японии, в свою очередь, заявили, что планируют усиливать оборонительные возможности страны, решительно осуждая запуск баллистической ракеты КНДР.

При этом американские военные сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников из-за ракетных запусков.