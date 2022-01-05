Запущенный КНДР снаряд упал вне исключительной зоны Японии
Запущенный КНДР снаряд, который, согласно предварительным данным, является баллистической ракетой, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом сообщает 5 января телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники.
«Береговая охрана Японии объявила, что потенциальный баллистический снаряд уже упал. Мы призываем транзитные суда следить за поступающей информацией», — говорится в материале.
По информации на сайте телеканала, ракета упала в Японское море.
Отмечается, что правительство созвало экстренный совет для сбора информации и подтверждения ущерба.
Ранее в среду премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.
О том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. Береговая охрана Японии предупредила находящиеся в указанном районе суда об опасности падения обломков.
Отмечается, что в Японии на фоне информации о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.
Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года. КНДР подтвердила запуск с подводной лодки баллистической ракеты (БРПЛ) в сторону Японского моря. Отмечалось, что Ким Чен Ын участия в испытаниях не принимал.
Тогда в Японии, в свою очередь, заявили, что планируют усиливать оборонительные возможности страны, решительно осуждая запуск баллистической ракеты КНДР.
При этом американские военные сообщили об отсутствии угрозы для Соединенных Штатов и союзников из-за ракетных запусков.