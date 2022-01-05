В Японии заявили об угрозе безопасности мира из-за запуска ракеты КНДР
Возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР представляет угрозу безопасности всему миру и, в частности, Японии, заявил 5 января генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.
«Это представляет угрозу безопасности и миру нашей страны и региону в целом, а также является серьезной проблемой для всего мирового сообщества», — отметил генсек японского кабмина в ходе пресс-конференции.
Ранее в среду глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.
Он также подтвердил, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР.
О том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно, баллистическую ракету, стало известно утром 5 января. В Японии на фоне информации о возможном запуске баллистической ракеты со стороны КНДР срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.
Это первый пуск Северной Кореи в текущем году. Последний состоялся в октябре 2021 года.