Главный тренер сборной России заявил о желании поехать на следующий МЧМ по хоккею

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов 2 января заявил в беседе с газетой «Спорт-Экспресс», что поедет на следующий молодежный чемпионат мира (МЧМ), если представится шанс.

«Отличная группа ребят. С удовольствием еще раз поработаю», — сказал тренер по прилете в Москву.

Вместе с тем он оценил условия проживания в отеле, где были размещены хоккеисты на время соревнований. По словам Зубова, в помещении все жили «в одной куче».

«Были проблемы в отеле, где мы все жили в одной куче. Также было много проживающих, совершенно не относящихся к хоккею», — заключил тренер.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

При этом 1 января игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. На рейсе находились также спортсмены из Финляндии и Швеции. Представители канадской авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой собеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

Как тогда отметил Зубов, в канадском аэропорту очень строгие правила, а позднее в комментарии «Спорт-Экспрессу» указал, что основная претензия заключалась в неправильно надетых некоторыми игроками масках. Зубов уточнил, что не курит уже три года.

По словам нападающего хоккейного клуба СКА и молодежной сборной России Марата Хуснутдинова, много людей раздувают ситуацию. Он уточнил, что молодежный чемпионат мира по хоккею для российской команды является самым важным событием. Тогда как нападающий ЦСКА и российской молодежной сборной по хоккею Владимир Грудинин заверил, что в Канаде очень серьезно относятся к правилам ношения медицинских масок.

Международная федерация хоккея (МФХ) в настоящий момент собирает дополнительную информацию об инциденте с молодежной сборной России и намерена дать оценку действиям спортсменов. Там отметили, что передадут сведения в Совет по этике МФХ.