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Хоккеист Грудинин рассказал о снятии россиян с самолета в Канаде

Хоккеист Грудинин: ситуацию со снятием россиян с рейса сильно раздули
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Ситуация, связанная со снятием игроков молодежной сборной России по хоккею с самолета в Канаде, сильно раздута. Такое мнение высказал 2 января нападающий ЦСКА и российской молодежной сборной по хоккею Владимир Грудинин.

«Там очень жестко относятся к ограничениям. Мы сначала вообще не поняли, что происходит. Родные переживали, но эту ситуацию больше раздули», — заявил Грудинин в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

По его словам, в Канаде очень серьезно относятся к правилам ношения медицинских масок. Спортсмен рассказал, что даже если маску приспускали немного, сразу подходили стюарды и жестко просили надеть ее обратно.

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Нападающий хоккейного клуба СКА и молодежной сборной России Марат Хуснутдинов ранее в этот день также обратил внимание на то, что много людей раздувают ситуацию. Тогда как тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов добавил, что в Канаде правила ношения масок очень строгие. По его словам, подобное нарушение считается за преступление.

Накануне игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. На рейсе находились также спортсмены из Финляндии и Швеции. Представители канадской авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой собеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

Как тогда отметил Зубов, в канадском аэропорту очень строгие правила, а позднее в комментарии «Спорт-Экспрессу» указал, что основная претензия заключалась в неправильно надетых некоторыми игроками масках. Зубов уточнил, что не курит уже три года.

Международная федерация хоккея (МФХ) в настоящий момент собирает дополнительную информацию об инциденте с молодежной сборной России и намерена дать оценку действиям спортсменов. Там отметили, что передадут сведения в Совет по этике МФХ.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.

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