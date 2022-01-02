Хоккеист Хуснутдинов прокомментировал снятие россиян с рейса в Канаде

Нападающий хоккейного клуба СКА и молодежной сборной России Марат Хуснутдинов в беседе с «Известиями» 2 января прокомментировал снятие команды из РФ с самолета в Канаде. Он уточнил, что молодежный чемпионат мира по хоккею для российской команды является самым важным событием.

Накануне игрокам молодежных сборных России и Чехии не разрешили вылететь из Калгари во Франкфурт. На рейсе находились также спортсмены из Финляндии и Швеции. Представители канадской авиакомпании вывели из самолета все четыре сборные после инцидентов, связанных с курением и алкоголем, а позднее решили допустить до рейса только финнов и шведов.

«Много людей раздувают ситуацию. Наверное, многие русские люди, которые не были за рубежом, особенно в Канаде, не знают, как там относятся к ограничениям. МЧМ для нас самое важное событие, надеюсь, что летом еще будет турнир», — отметил Хуснутдинов.

Он также добавил, что в ближайшее время присоединится к СКА.

Вместе с тем главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов рассказал, что в Канаде правила ношения масок очень строгие. По его словам, подобное нарушение считается преступлением.

«Стюардессы к моменту входа на борт самолета изначально подходили к требованиям очень внимательно, поправляли ребят, чтобы правильно были надеты маски. Как мы знаем, в Канаде правила ношения масок очень строгие. Это как преступление», — подчеркнул тренер.

Зубов также обратил внимание на принятие решения, согласно которому все пассажиры были выведены в зал ожидания. После чего, по его словам, багаж россиян был разгружен, как и сборной Чехии. Затем вышли несколько сотрудников авиакомпании Air Canada, с которым пообщался руководитель делегации из России, добавил тренер.

«Чехи остались в Калгари, а мы получили разрешение на следующий рейс. Сотрудники всё проверили, у нас никаких нарушений и проблем», — заключил Зубов.

Объяснения источников, рассказавших о причинах снятия команды с самолета, разнятся. Так, менеджер молодежной сборной Чехии по хоккею Отакар Черны рассказал, что незадолго до вылета россияне якобы находились в баре, а спортсменов чешской сборной вывели из самолета, из-за того что на них были почти такие же толстовки, как и на российских хоккеистах.

При этом источник «Известий» заверил, что основные претензии были предъявлены именно к чешской стороне. Другой собеседник отметил, что команду сняли из-за нарушения правил Зубовым, который закурил в рукаве по пути в самолет.

Как тогда отметил Зубов, в канадском аэропорту очень строгие правила, а позднее в комментарии «Спорт-Экспрессу» указал, что основная претензия заключалась в неправильно надетых некоторыми игроками масках. Зубов уточнил, что не курит уже три года.

Международная федерация хоккея (МФХ) в настоящий момент собирает дополнительную информацию об инциденте с молодежной сборной России и намерена дать оценку действиям спортсменов. Там отметили, что передадут сведения в Совет по этике МФХ.

Молодежный чемпионат мира начался в Канаде 26 декабря, он должен был завершиться 6 января. Однако 29 декабря стало известно об отмене соревнований из-за вспышек коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Он подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков.