Регионам поручили принять дополнительные меры по вакцинации от COVID-19

Главам регионов РФ поручено принять дополнительные меры по увеличению охвата населения вакцинацией от коронавируса. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

«По итогам заседания оперативного штаба [вице-премьером РФ ] Татьяной Голиковой был дан ряд поручений. Высшим должностным лицам регионов под личный контроль обеспечить... принятие дополнительных мер по увеличению охвата населения иммунопрофилактикой против новой коронавирусной инфекции и гриппа, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оперштабе напомнили, что все вакцины российского производства эффективны против штамма «Омикрон».

«Используемые в России вакцины эффективны против нового штамма, поэтому важно поддерживать высокий уровень вакцинации и ревакцинации», — говорится в сообщении.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

17 декабря президент России заявил, что «Спутник V» в борьбе с «Омикроном» работает эффективнее других препаратов. Как он отметил, Россия готова предоставить «Спутник Лайт» другим странам для бустерной вакцинации.

14 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что центр разработал модификацию «Спутник V» под «Омикрон»-штамм коронавируса.

11 декабря иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что эффективной защитой от штамма коронавируса «Омикрон» может стать ревакцинация от инфекции через 4–5 месяцев.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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