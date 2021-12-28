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Под медосмотром: Мишустин призвал регионы следить за COVID в праздники

Как меняется эпидобстановка в России перед Новым годом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Под медосмотром: Мишустин призвал регионы следить за COVID в праздники
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2021-12-28 17:55:22
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С наступлением январских праздников россияне не должны забывать об опасностях COVID: при появлении первых признаков недомогания следует обратиться к врачу. Об этом на заседании совета по борьбе с коронавирусом 28 декабря заявил премьер Михаил Мишустин. Председатель правительства поручил местным властям внимательно контролировать эпидситуацию в своих регионах. Между тем сейчас обстановка продолжает стабилизироваться. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатель заболеваемости на прошлой неделе уменьшился на 11,3%. Однако, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, 547 тыс. россиян всё еще борются с COVID, а 17 тыс. из них находятся в тяжелом состоянии.

Работа в праздники

Перед Новым годом эпидситуация в России стабильно улучшается. Как отметила на совете по коронавирусу Анна Попова, заболеваемость снижается в последние семь недель. На прошлой — показатель уменьшился на 11,3%. Примерно четверть заболевших (23,6%) приходится на Москву, Петербург и Подмосковье. В статистике выгодно отличился Севастополь — там уровень коллективного иммунитета превысил 90%. Именно это позволило отменить ряд ограничений в субъекте.

Под медосмотром
новый год красная площадь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалисты Минздрава и Роспотребнадзора полностью изучили новый штамм «Омикрон» в ЮАР, сообщил Михаил Мурашко. Эксперты уделяют особое внимание генетической изменчивости вируса из-за возникновения новых штаммов. При этом в России принимаются все меры, чтобы как можно эффективнее отслеживать распространение COVID. Среднесуточный охват тестированием, по словам Анны Поповой, составил 331 на 100 тыс. населения. В регионы направили 3 млн экспресс-тестов.

Сейчас около 547 тыс. россиян борются с COVID, сказал глава Минздрава. Из них 126 тыс. человек лежат в стационарах, 17 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Между тем в России привились от коронавируса уже 78 млн человек. Однако, по мнению министра, всё еще необходимо увеличить темпы вакцинации людей старше 60 лет.

Это подтвердила и Анна Попова: по ее данным, наиболее высокие показатели заболеваемости у пожилых россиян. Вакцинация и ревакцинация от коронавируса — главный залог того, что человек сможет избежать осложнений и серьезных проблем со здоровьем, напомнила она.

Январские праздники дают возможность не только отдохнуть, но и позаботиться о своем здоровье, отметил на совете по коронавирусу Михаил Мишустин.

— С учетом распространения нового штамма сейчас крайне важно обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, не ждать, когда самочувствие ухудшится. Первые три дня играют решающую роль. Специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить нужное лечение, — сказал председатель правительства.

Под медосмотром
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы поддержать медперсонал, водителей машин скорой помощи и сотрудников соцорганизаций, которые будут работать в праздники, правительство выделило средства на специальные выплаты в двойном размере — кабмин направит на эти цели, а также на продолжение финансирования в следующем году более 128,5 млрд рублей. Кроме того, около 3,5 млрд рублей выделят на страховые выплаты медработникам в следующем году.

Реагирование на местах

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Не во всех регионах хватает специалистов. Дополнительные средства для привлечения медиков получат Мордовия, Тыва, Алтайский край и Самарская область. У врачей, фельдшеров, медсестер и акушерок, которые переедут в малые населенные пункты, будет возможность получить до 1 млн рублей в зависимости от должности и района. На Дальнем Востоке — до 2 млн рублей. Такая мера поддержки субъектов доказала свою эффективность, заявил глава кабмина.

Регионам также помогают с оборудованием. Как сообщил Михаил Мурашко, в Ростовской и Курской области завершили строительство современных инфекционных больниц. Процедура лицензирования уже подходит к концу. Также, по словам главы Минздрава, завершается программа по оснащению микробиологических лабораторий в субъектах. Это поможет каждому региону самостоятельно диагностировать любые вирусы.

Система здравоохранения постепенно движется к привычной работе. В целом по стране более 11 тыс. коек вернулись к оказанию плановой медпомощи, сообщил Михаил Мурашко. Ситуация с гриппом, по словам Анны Поповой стабилизировалась, но число госпитализированных остается высоким. Несмотря на праздники, местные власти должны держать руку на пульсе и следить за обстановкой в субъектах, подчеркнул председатель правительства.

Под медосмотром
палата больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прошу вас лично взять ситуацию по борьбе с распространением коронавируса под контроль, заниматься этим в ежедневном режиме. Предстоят длительные выходные и праздничные дни. Нужно, чтобы система здравоохранения работала стабильно, тестирования проводились на должном уровне. И, конечно, продолжайте наращивать темпы вакцинации, — обратился к губернаторам Михаил Мишустин.

В праздничные дни вряд ли будет резкий рост заболеваемости, сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В распространении инфекции, по его мнению, большую роль играет осознанность граждан. Сейчас уже многие россияне поняли, что отдохнуть лучше в кругу семьи и друзей, а посещать массовые мероприятия не стоит без крайней необходимости.

Помимо защиты здоровья населения, нельзя забывать о потерях бизнеса. Как сообщил «Известиям» зампред комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, к счастью, в целом по стране серьезные ограничения на время новогодних праздников не были введены. Однако, по словам сенатора, нужно продолжать поддерживать малый и микробизнес.

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