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Глава ВОЗ предрек увеличение случаев заражения из-за штаммов «Омикрон» и «Дельта»

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Штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» могут привести к «цунами новых случаев» заражений. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в среду, 29 декабря.

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По его словам, количество заражений увеличивается, параллельно наблюдается всё больше госпитализаций и смертей.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — текст выступления Гебрейесуса на брифинге для СМИ опубликовали на сайте организации..

По мнению главы ВОЗ, ключ к победе над пандемией — устранение неравенства в области здравоохранения. Он считает, что бустерная вакцина от коронавируса в богатых странах может привести к нехватке препаратов в бедных государствах.

«Поэтому мы призываем лидеров богатых стран и производителей извлечь урок и работать вместе для достижения цели по вакцинации 70% жителей каждой страны», — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

22 декабря глава ВОЗ заявил, что мировое сообщество имеет инструменты, чтобы покончить с пандемией коронавируса в 2022 году. По его словам, «есть надежда».

20 декабря в ВОЗ предупредили, что «Омикрон» распространяется гораздо быстрее других мутаций вируса и с большей вероятностью заражает как вакцинированных, так и тех, кто уже переболел COVID-19.

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