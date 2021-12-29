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Оппозиция уличила Зеленского в нарушении девяти статей конституции

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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил девять статей конституции страны, подписав указ о введении санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против телеканалов «Первый независимый» и UkrLive. Об этом заявил в среду, 29 декабря, депутат парламента Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний, в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

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По мнению политика, указ украинского лидера в очередной раз подтвердил беззаконие на Украине. Как написал депутат, заседание СНБО 27 декабря, на которое сослался украинский лидер, не отмечено на сайте Советов как состоявшееся.

«Вчера, когда я прочел указ Президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей», — добавил он.

Речь идет о статьях, касающихся нарушения свободы слова и о запрете цензуры. Кроме того, указ Зеленского лишает журналистов права на работу, таким образом, нарушается еще одна статья конституции. Также украинский лидер в присяге гарантировал свободу слова, в итоге он нарушил собственные клятвы, продолжил Загородний.

«Нарушение статьи 107, где определены полномочия СНБО и где нет такой функции, чтобы СНБО подменял собой судебные заседания», — добавил депутат.

Он отметил, что власть во главе с президентом Украины творит беззаконие и потеряла разум.

Решение СНБО также коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предупреждение вывода капиталов за пределы страны, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование радиочастотами на Украине и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг.

В начале февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.

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