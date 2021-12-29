Зеленский ввел санкции против оппозиционных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на три компании, в которые входят оппозиционные телеканалы. Об этом стало известно во вторник, 28 декабря.

Решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) также коснулось медиахолдинга «Новости» депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте главы государства.

Санкции включают блокирование активов, ограничение торговых операций, предупреждение вывода капиталов за пределы страны, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации, запрет на пользование радиочастотами на Украине и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг.

Меры вступают в силу со дня опубликования указа и действуют пять лет.

В начале февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО страны об ограничениях против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne). Зеленский объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов. Министерство добивается блокировки аккаунтов указанных телеканалов в YouTube.

6 февраля украинские националисты устроили митинги возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер». Они потребовали закрыть эти телеканалы вслед за каналами «112», NewsOne и ZIK.