В Роспотребнадзоре назвали особую опасность «Омикрона» для легких

Новый штамм коронавируса «Омикрон» гораздо быстрее атакует легкие и бронхи. При этом его основные симптомы схожи с сезонным ОРВИ, рассказала замдиректора по клинической работе НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова 29 декабря.

«Особенности нового варианта вируса способствуют не только более быстрому распространению его среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие, что подтверждает необходимость не менее серьезного отношения к «Омикрону», чем к предыдущим штаммам», — отметила она в беседе с ТАСС.

Руженцова добавила, что схожесть основных симптомов нового штамма с сезонным ОРВИ проявляется в повышении температуры до 38 градусов и выше, ломоте в мышцах и суставах, заложенности носа, насморке, першении в горле, чихании, кашле и снижении аппетита.

В отличие от симптомов штамма «Дельта», при заражении «Омикроном» слабость и головные боли проявляются и беспокоят чаще и активнее, а потеря обоняния и смена вкусовых ощущений — реже, подчеркнула специалист.

Она также указала, что у детей новый штамм может вызывать высыпания.

Об этом же сообщили зарубежные коллеги днем ранее. Благодаря приложению, в котором заболевшие новым штаммом фиксировали свои симптомы, врачи из Великобритании и США выявили еще один признак болезни — сыпь.

Данные исследования ученых из национальных институтов США, опубликованные журналом Nature, показали, что коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться в теле человека до 7,5 месяцев. Вирус нередко распространяется по тканям организма, а также за пределами легких.

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