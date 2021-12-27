Ученые выявили ключевой симптом штамма «Омикрон»

Одним из ключевых симптомов коронавирусного штамма «Омикрон» может стать сыпь двух видов. Одна разновидность похожа на припухлость пальцев рук и ног от обморожения без зуда, вторая — типа потницы с сильным зудом, пишет 27 декабря британская Daily Express.

Врачи и ученые из различных университетов, включая Гарвардскую школу общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана и Королевский колледж Лондона, в сотрудничестве с компанией ZOE, занимающейся наукой о здоровье, создали приложение, через которое люди, заразившиеся штаммом «Омикрон», сообщали симптомы болезни. Это помогло выявить особенности нового проявления — сыпи.

Наиболее неприятным является второй тип сыпи. Он часто начинается с сильного зуда ладоней или подошв на ранней стадии заболевания коронавирусом. Симптом может сохраняться в течение длительного времени после выздоровления. Сыпь типа потницы или ветряной оспы, проявляющаяся в виде небольших, зудящих красных прыщиков, может появиться в любой части тела, но чаще — на локтях, коленях и тыльной стороне кистей и стоп.

Исследователи предупредили, что кожные симптомы часто возникают, когда других нет. Фактически 21% пользователей приложения сообщили, что сыпь была единственным симптомом заболевания. Еще у 17% была сыпь, ставшая «первым симптомом», благодаря которому удалось обнаружить вирус на ранней стадии. Другие симптомы, связанные со штаммом «Омикрон» и отличающиеся от первоначальных, включают: першение в горле, насморк, чихание, легкие мышечные боли, сильную усталость, ночную потливость. Врачи призвали быть внимательнее к своему состоянию и немедленно обращаться к врачу при выявлении у себя признаков коронавируса.

Данные исследования ученых из национальных институтов США, опубликованные журналом Nature, показали, что коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться в теле человека до 7,5 месяцев. Вирус нередко распространяется по тканям организма, а также за пределами легких.

20 декабря Sky News опубликовал сведения исследований работников Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний, которые показали, что штамм «Омикрон» не так опасен для легких, как «Дельта» и первоначальные варианты коронавируса. По информации специалистов, этот штамм не вызывает у заболевших тяжелого течения болезни.