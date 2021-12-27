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Ученые рассказали о сроке сохранения коронавируса в организме человека

Nature: коронавирус может находиться в организме человека до 7,5 месяца
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Коронавирус SARS-COV-2 может оставаться в теле человека до 7,5 месяца. Об этом свидетельствуют данные исследования ученых из национальных институтов США, опубликованные журналом Nature.

Исследования показали, что коронавирус нередко распространяется по тканям организма, а также за пределами легких. При этом некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от «длительного ковида». В это время вирус продолжает влиять на дыхательную, сердечно-сосудистую и нервную системы, уточнили ученые.

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Чтобы выяснить, насколько широко вирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и как долго сохраняется в организме, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.

Выяснилось, что вирус поражает различные органы человека даже в случаях, когда COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой форме. Уже на начальных стадиях вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы.

«Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов», — говорится в исследовании.

20 декабря Sky News опубликовал данные исследований работников Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний, которые показали, что штамм «Омикрон» не так опасен для легких, как «Дельта» и первоначальные варианты коронавируса. По информации специалистов, этот штамм не вызывает у заболевших тяжелого течения болезни.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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