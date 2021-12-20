Британские ученые признали «Омикрон»-штамм менее опасным для легких

Штамм «Омикрон» не так опасен для легких, как «Дельта» и первоначальные варианты коронавируса. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает Sky News, приводя данные исследований работников Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний.

Как отметили специалисты, «Омикрон» не вызывает у заразившихся тяжелого течения болезни.

В то же время эксперты советуют не расслабляться в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как «Омикрон» начал успешнее других вариантов «обходить» иммунитет людей.

Такие выводы были сделаны после того, как научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям предупредила о вероятном массовом заражении жителей Великобритании новым штаммом.

Ученые добавили, что речь идет о сотнях тысяч новых случаев ежедневно.

16 декабря главный санитарный врач Англии Крис Уитти оценил скорость распространения «Омикрона». По его словам, новая мутация коронавируса быстро достигнет пика в ближайшее время, но затем быстро пойдет на спад.

Удвоение темпов заражения скоро замедлится, сказал Уитти. Причины тому — осторожность граждан и ограничения, а также появление все большего количества граждан с иммунитетом к инфекции.