Главный санитарный врач Англии оценил скорость распространения «Омикрона»

Штамм коронавируса «Омикрон» быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад. Об этом заявил главный санитарный врач Англии профессор Крис Уитти в ходе выступления в парламентском комитете в четверг, 16 декабря, сообщил британский портал Metro.

По его словам, распространение нового штамма коронавируса достигнет пика в ближайшее время. Но удвоение темпов заражения скоро замедлится, подчеркнул он.

Причинами он назвал осторожность граждан и ограничения, а также появление всё большего количества граждан с иммунитетом к инфекции.

В ближайшие две недели число заражений будет «впечатляющим», обратил внимание профессор.

На вопрос, должны ли люди посещать вечеринки и футбольные матчи в эти выходные, учитывая, что случаи заболевания COVID-19 высоки, профессор Уитти сказал, что каждый должен принимать решение самостоятельно. По его словам, люди должны осознавать риск, который связан с посещением подобных мероприятий.

Ранее в этот день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность скоростью распространения нового штамма коронавируса «Омикрон»: число новых случаев заражения увеличивается каждые два-три дня. По мнению специалистов, если даже штамм окажется менее летален, чем другие, он всё равно «потрясет» систему здравоохранения Великобритании.

15 декабря исполнительный директор Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства Дженни Харрис заявила, что штамм «Омикрон» является наиболее опасным для системы здравоохранения Великобритании за всё время пандемии.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Специалисты полагают, что при худшем сценарии развития событий за пять месяцев в стране могут умереть от инфекции до 75 тыс. человек.