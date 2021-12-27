Лавров обсудил с главой ВОЗ регистрацию «Спутника V»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом обсудили по телефону вопрос регистрации в ВОЗ российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 27 декабря сообщили в МИД РФ.

«В контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V», необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19», — указано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы международного сотрудничества в деле преодоления последствий пандемии, пути повышения эффективности глобальной системы готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения при центральной координирующей роли ВОЗ.

В МИД РФ заявили, что Лавров приветствовал принятое консенсусом решение стран-членов ВОЗ о начале работы над новым международно-правовым инструментом по борьбе с пандемиями, подтвердил приверженность российской стороны сотрудничеству с организацией и взаимодействию с другими государствами в интересах достижения этой цели.

Ранее, 19 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глубоко убежден в признании российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение нескольких месяцев. Тогда же официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила причину задержки признания «Спутника». По ее словам, это связано с оценкой технического досье и ожиданием дополнительной информации.

16 декабря руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге сообщила, что ВОЗ может одобрить «Спутник V» в первом квартале 2022 года.

10 декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров указал на то, что одобрение российской вакцины от COVID-19 ВОЗ ускорит признание препарата в европейских государствах. Он отметил, что пока с каждой страной подписывается отдельное двустороннее соглашение о взаимопризнании вакцинированных.

Как уточнял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ не одобряет российскую вакцину «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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