Врач предупредила о вреде мигающих новогодних гирлянд

Мерцающие новогодние гирлянды, несмотря на кажущуюся безобидность, могут таить в себе опасность. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам эксперта, важна именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными. Длительное воздействие на органы зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии.

«Считается, что это плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление. И важна, конечно, цветовая гамма. Если речь идет о каких-то теплых цветах, то это раздражение меньше, а красный свет считается возбуждающим, он негативно влияет, особенно, когда в ночное время мы долго смотрим на гирлянды», — объяснила врач в беседе с телеканалом «Звезда». Она подчеркнула, что именно мерцание считается наиболее вредным.

Также офтальмолог добавила, что безопасность гирлянд для нашего здоровья во многом определяется их качеством. Контрафактная продукция может спровоцировать даже ожог сетчатки глаза.

«Продукция должна быть сертифицированной, качественной по своим стандартам», — заключила медик.

Накануне заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов рассказал, что самым опасным развлечением в новогоднюю ночь является использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники, сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, более 70% от общего количества пожаров в Москве происходит в жилом секторе, и основной причиной является неосторожное обращение с огнем.

Еще одной распространенной причиной возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов.

Говоря о том, как обезопасить себя от подобных происшествий, Иванов посоветовал купить огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик. Кроме того, в помещении не нужно жечь пиротехнику, а домашние бенгальские свечи стоит использовать вдали от штор и легковоспламеняемых материалов.

Эксперт напомнил, что пиротехникой можно пользоваться лишь на расстоянии от жилых домов и общественных пространств. Также при покупке пиротехники необходимо попросить сертификат соответствия, передает «Федеральное агентство новостей».

Иванов подчеркнул, что для запуска фейерверков нельзя выходить на городские водоемы: даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым, пишет Life.Ru.