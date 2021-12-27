Прямой эфир
Мир
В Свердловской области отменили QR-коды в общественных местах
Общество
В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов
Мир
В Швейцарии выразили готовность принять саммит Россия–НАТО
Мир
Петиция против воинского учета украинок набрала необходимые голоса
Общество
В РФ увеличат возраст получателей лекарств через «Круг добра»
Экономика
В ФРГ заявили о выполнении Россией контрактных обязательств по поставкам газа
Общество
Спасатели нашли совершивший жесткую посадку под Ижевском вертолет Ми-2
Экономика
Из хранилищ Европы отобрано уже 43,1% закачанного в этом году газа
Армия
Самолет-разведчик ВВС США приблизился к российско-украинской границе
Наука
Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb стартовала с Байконура

Врач предупредила о вреде мигающих новогодних гирлянд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мерцающие новогодние гирлянды, несмотря на кажущуюся безобидность, могут таить в себе опасность. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

С огоньком: как не ошибиться в выборе пиротехники
Советы специалистов по обращению с петардами и фейерверками

По словам эксперта, важна именно непрерывность свечения. Мигающие огни считаются особенно вредными. Длительное воздействие на органы зрения опасно не только для глаз, но и с точки зрения неврологии.

«Считается, что это плохо влияет на корковую деятельность, вызывает возбуждение, вызывает зрительное утомление. И важна, конечно, цветовая гамма. Если речь идет о каких-то теплых цветах, то это раздражение меньше, а красный свет считается возбуждающим, он негативно влияет, особенно, когда в ночное время мы долго смотрим на гирлянды», — объяснила врач в беседе с телеканалом «Звезда». Она подчеркнула, что именно мерцание считается наиболее вредным.

Также офтальмолог добавила, что безопасность гирлянд для нашего здоровья во многом определяется их качеством. Контрафактная продукция может спровоцировать даже ожог сетчатки глаза.

«Продукция должна быть сертифицированной, качественной по своим стандартам», — заключила медик.

Накануне заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов рассказал, что самым опасным развлечением в новогоднюю ночь является использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники, сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, более 70% от общего количества пожаров в Москве происходит в жилом секторе, и основной причиной является неосторожное обращение с огнем.

Еще одной распространенной причиной возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов.

Говоря о том, как обезопасить себя от подобных происшествий, Иванов посоветовал купить огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик. Кроме того, в помещении не нужно жечь пиротехнику, а домашние бенгальские свечи стоит использовать вдали от штор и легковоспламеняемых материалов.

Эксперт напомнил, что пиротехникой можно пользоваться лишь на расстоянии от жилых домов и общественных пространств. Также при покупке пиротехники необходимо попросить сертификат соответствия, передает «Федеральное агентство новостей».

Иванов подчеркнул, что для запуска фейерверков нельзя выходить на городские водоемы: даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым, пишет Life.Ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021