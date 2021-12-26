Прямой эфир
Мир
В США призвали к новым санкциям против России
Общество
Иммунолог назвал бессмысленным ношение медицинских масок на морозе
Наука
NASA осуществил первую корректировку курса телескопа «Джеймс Уэбб»
Мир
Кулеба признал военное превосходство РФ над Украиной в Азовском море
Мир
В Калифорнии начали закрывать пляжи из-за растерзавшей серфера акулы
Мир
В США спрогнозировали захват Россией Киева за сутки в случае войны
Мир
Пятеро застрелены на рождественской вечеринке в Бразилии
Мир
В США посоветовали властям выполнить «ультиматум» России
Общество
Подозреваемому в поджоге «Ленты» в Томске предъявили обвинение
Общество
Трещина на проезжей части моста во Владивостоке появилась из-за холодов

Спасатели назвали самые опасные новогодние развлечения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самым опасным развлечением в новогоднюю ночь является использование неисправных гирлянд, декоративных свечей и пиротехники. Об этом 26 декабря рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Андрей Иванов.

«В период новогодних праздников причиной пожара могут стать оставленные без присмотра зажженные декоративные свечи, елочные гирлянды, неисправные световые приборы. Пиротехника, которая используется активно в эти дни, также имеет высокую пожароопасность», — сказал он «РИА Новости».

С огоньком: как не ошибиться в выборе пиротехники
Советы специалистов по обращению с петардами и фейерверками

По словам эксперта, более 70% от общего количества пожаров в Москве происходит в жилом секторе, и основной причиной является неосторожное обращение с огнем.

Еще одной распространенной причиной возгораний является перегрузка электросетей из-за оставленных без внимания обогревательных приборов.

Говоря о том, как обезопасить себя от подобных происшествий, Иванов посоветовал купить огнетушитель и установить в квартире дымовой датчик. Кроме того, в помещении не нужно жечь пиротехнику, а домашние бенгальские свечи стоит использовать вдали от штор и легковоспламеняемых материалов.

Эксперт напомнил, что пиротехникой можно пользоваться лишь на расстоянии от жилых домов и общественных пространств. Также при покупке пиротехники необходимо попросить сертификат соответствия, указал он.

Иванов подчеркнул, что для запуска фейерверков нельзя выходить на городские водоемы: даже при устоявшихся минусовых температурах лед в некоторых местах может быть очень слабым.

Ранее, 23 декабря, вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин рассказал, что пиротехнику следует покупать лишь в проверенных специализированных магазинах. Также он добавил, что при использовании пиротехники важно действовать в соответствии с инструкцией. В этой связи Самошин напомнил, что в России существует строгая система сертификации фейерверков.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021