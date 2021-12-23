В пиротехнической ассоциации дали рекомендации по выбору фейерверков

Пиротехнику следует покупать в проверенных специализированных магазинах, которых довольно много в любом регионе России. Об этом в четверг, 23 декабря, сказал в эфире радио «Спутник» вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин.

«Пиротехника становится предметом роскоши. Если она вам нужна для новогодней ночи, то вы посмотрите на внешний вид изделия и поймете, хорошего оно качества или имеет дефекты», — сказал он.

Также он добавил, что при использовании пиротехники важно действовать в соответствии с инструкцией. В этой связи Самошин напомнил, что в России существует строгая система сертификации фейерверков.

2 декабря сообщалось, что пиротехника подорожала почти в два раза в преддверии Нового года. Фейерверки, петарды и бенгальские огни обойдутся россиянам в этом году на 70% дороже, чем в 2020 году.

Возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников. В итоге многие фабрики закрылись, а оставшиеся подняли цены, объяснил ситуацию Самошин.