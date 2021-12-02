Пиротехника подорожала почти в два раза в преддверии Нового года

Фейерверки, петарды и бенгальские огни обойдутся россиянам в этом году на 70% дороже, чем в 2020-м. Об этом 2 декабря сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей отрасли.

По их словам, цены поднялись из-за нехватки контейнеров для перевозки этих товаров, а также новых законов в Китае.

Как рассказал вице-президент Московской пиротехнической ассоциации Виктор Самошин, «с ценами беда». Он пообещал рост стоимости на товары данной категории до 70%.

Самошин уточнил, что в КНР возросли затраты на сертификацию продукции, оборудование складов, а также аттестацию и страхование сотрудников. В итоге многие фабрики закрылись, а оставшиеся подняли цены.

Также в мире подорожали металл, дерево, упаковка и бумага, напомнил он. Эти факторы вызвали рост себестоимости фейерверков.

Как следует из данных сервиса для размещения объявлений «Авито», в этом году средняя цена бенгальских свечей составляет 240 рублей, что на 33% выше, чем в прошлом. Петарды за год подорожали на 56% и обойдутся в 1250 рублей. Покупка фейерверка обойдется на 4% дороже, чем раньше, — в 2,4 тыс. рублей.

«Существенно возросла стоимость транспортировки — на $25 тыс. (1,8 млн рублей) за один контейнер», — добавил Самошин.

Он уточнил, что если растет цена на перевозку, то растут и расходы на таможню, пошлины, НДС, что составляет примерно 755 тыс. рублей.

Со своей стороны председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин добавил, что в Россию фейерверки и салюты попадают через Белоруссию или Санкт-Петербург. Ранее они поступали из Китая.

«В Европу плывет мало контейнеров, поэтому пиротехники в этом году будет не хватать», — заключил гендиректор объединения «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев.

В ноябре менеджер отдела закупок сети гипермаркетов «Твой дом» Светлана Данилова рассказала «Известиям», что покупать петарды и салюты лучше заранее, а не в последние дни продаж. В ноябре и выбор больше, и цены могут быть значительно ниже предновогодних, отметила она.