Эксперт назвала товары, которые надо купить до предновогоднего ажиотажа

В сфере продаж новогодней атрибутики «высокий» сезон, как правило, начинается со второй недели декабря. Но уже сейчас во многих гипермаркетах выставлены стеллажи с праздничными товарами. При этом на некоторые категории действуют скидки.

Светлана Данилова, менеджер отдела закупок сети гипермаркета «Твой дом», рассказала «Известиям», что многие покупатели, которые коллекционируют елочные украшения, анимационные композиции, знают, что самые уникальные экземпляры выставляются в ноябре.

«Конечно, хлопушки, фейерверки, бенгальские огни продаются и в декабре, но для того чтобы купить самые красивые фейерверки, необходимо просмотреть видео, проконсультироваться у специалистов и сделать это лучше заранее, а не в последние, пиковые дни продаж», — добавила она.

В ноябре менеджер отдела закупок рекомендует покупать рождественский декор для стола и посуду новогодней тематики. По ее словам, снижены цены на фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые ставят под елку.

Данилова отметила, что последние два года особой популярностью пользуется смарт-гирлянда, или светодиодная гирлянда, которую можно подключать с мобильного устройства.

Первыми покупают новогоднюю атрибутику владельцы ресторанов и точек общепита. Они чаще всего закупают интересные дизайнерские элементы декора. Елочные шары, ростовые фигуры животных, снеговиков, декоративные венки и ветки — всё это можно приобретать уже сейчас.

Эксперт отметила популярность новогодних распродаж в январе. В этот период новогодние товары продаются с максимальной скидкой, но ассортимент уже значительно меньше, новинки и самые уникальные новогодние игрушки проданы, сказала она.

В декабре прошлого года ритейлеры назвали электронику, игрушки и бытовую технику стали самыми востребованными к Новому году товарами в России. Отмечалось, что желанными подарками для многих являются наушники, игровые приставки, фитнес-браслеты, телевизоры. Продажи этой категории на Ozon выросли в декабре 2020-го на 65%.

В качестве новогоднего подарка преподносят и мелкую бытовую технику: спрос на нее с первых чисел декабря возростал в 1,6 раза.

Спрос на смартфоны и планшеты увеличивался в последний месяц года примерно на 40% и 60% соответственно.

В «Яндекс.Маркете» в преддверии Нового года чаще всего покупают наушники и умные колонки. На AliExpress — электронику, смартфоны, игрушки и товары для хобби. В Wildberries — ноутбуки и планшеты.