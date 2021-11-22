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Эксперт назвала товары, которые надо купить до предновогоднего ажиотажа

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В сфере продаж новогодней атрибутики «высокий» сезон, как правило, начинается со второй недели декабря. Но уже сейчас во многих гипермаркетах выставлены стеллажи с праздничными товарами. При этом на некоторые категории действуют скидки.

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Светлана Данилова, менеджер отдела закупок сети гипермаркета «Твой дом», рассказала «Известиям», что многие покупатели, которые коллекционируют елочные украшения, анимационные композиции, знают, что самые уникальные экземпляры выставляются в ноябре.

«Конечно, хлопушки, фейерверки, бенгальские огни продаются и в декабре, но для того чтобы купить самые красивые фейерверки, необходимо просмотреть видео, проконсультироваться у специалистов и сделать это лучше заранее, а не в последние, пиковые дни продаж», — добавила она.

В ноябре менеджер отдела закупок рекомендует покупать рождественский декор для стола и посуду новогодней тематики. По ее словам, снижены цены на фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые ставят под елку.

Данилова отметила, что последние два года особой популярностью пользуется смарт-гирлянда, или светодиодная гирлянда, которую можно подключать с мобильного устройства.

Первыми покупают новогоднюю атрибутику владельцы ресторанов и точек общепита. Они чаще всего закупают интересные дизайнерские элементы декора. Елочные шары, ростовые фигуры животных, снеговиков, декоративные венки и ветки — всё это можно приобретать уже сейчас.

Эксперт отметила популярность новогодних распродаж в январе. В этот период новогодние товары продаются с максимальной скидкой, но ассортимент уже значительно меньше, новинки и самые уникальные новогодние игрушки проданы, сказала она.

В декабре прошлого года ритейлеры назвали электронику, игрушки и бытовую технику стали самыми востребованными к Новому году товарами в России. Отмечалось, что желанными подарками для многих являются наушники, игровые приставки, фитнес-браслеты, телевизоры. Продажи этой категории на Ozon выросли в декабре 2020-го на 65%.

В качестве новогоднего подарка преподносят и мелкую бытовую технику: спрос на нее с первых чисел декабря возростал в 1,6 раза.

Спрос на смартфоны и планшеты увеличивался в последний месяц года примерно на 40% и 60% соответственно.

В «Яндекс.Маркете» в преддверии Нового года чаще всего покупают наушники и умные колонки. На AliExpress — электронику, смартфоны, игрушки и товары для хобби. В Wildberries — ноутбуки и планшеты.

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