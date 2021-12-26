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Путин шуткой ответил на вопрос о планах на новогоднюю ночь

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Российский лидер Владимир Путин 26 декабря пошутил, что в новогоднюю ночь будет слушать поздравление президента.

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«Ну что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства также рассказал, что сам выбирает подарки своим внукам, хотя и не ходит по магазинам.

Ранее, 25 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин встретит Новый год в компании родных и близких. По словам представителя Кремля, рождественская неделя у Путина пройдет частично в рабочем режиме. Он добавил, что российский лидер редко проводит это время полностью «как новогодние праздники».

23 декабря Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году. По словам президента, для счастья в новом году требуется реализация грандиозных планов, на которые уже выделяются большие средства. Он подчеркнул, что смысл его работы в том, чтобы жизнь людей стала лучше.

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