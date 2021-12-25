В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в компании родных и близких. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — сказал он ТАСС.

По словам Пескова, рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. Он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», указал представитель Кремля. Вместе с тем Песков пояснил, что первые несколько дней российский лидер будет «использовать просто для отдыха».

Пресс-секретарь президента рассказал, что главе государства приходится постоянно работать и с документами, и с другими данными, тем более, когда «такая тревожная обстановка в Европе».

Представитель Кремля добавил, что Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков также не исключил, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи.

В планах главы государства на рождественскую неделю пока нет поездки в Сочи для катания на горных лыжах, заключил пресс-секретарь.

Ранее, 23 декабря, Путин рассказал, от чего зависят счастье и оптимизм в 2022 году. По его словам, для счастья в новом году требуется реализация грандиозных планов, на которые уже выделяются большие средства. Он подчеркнул, что смысл его работы в том, что жизнь людей стала лучше.

В прошлом году Песков также отмечал, что российский лидер будет встречать Новый год с родными и близкими. Говоря о том, будет ли российский лидер отдыхать на новогодних каникулах после тяжелого года, пресс-секретарь подчеркнул, что полноценно президент никогда не отдыхает, но, возможно, «как-то дух переведет».

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