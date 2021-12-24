Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине

Власти Японии не будут отправлять министров и правительственных чиновников на Олимпиаду-2022 в Пекине из-за проблем с правами человека в Китае. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, телеканал NHK.

Отмечается, что официально это решение будет озвучено в течение сегодняшнего дня.

«Правительство решило отказаться от отправки министров на Олимпиаду в Пекине и объявит об этом 24 декабря», — говорится в материале.

Отмечается, что этому решению «способствовали разные факторы». При этом премьер-министр Фумио Кисида 23 декабря обсуждал этот вопрос с бывшим главой правительства Синдзо Абэ.

Кроме того, внутри Либерально-демократической партии всё чаще звучат призывы к жесткому ответу Китаю, отметил NHK.

США официально объявили дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Примеру последовали несколько стран. На этой неделе Национальная хоккейная лига США решила не посылать игроков на Олимпийские игры. Причиной названы переносы матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков.

Австралия 8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. Однако сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон в среду заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие. В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр.

Отказался от поездки на зимние Олимпийские игры и президент Эстонии Алар Карис. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря заявил, что решение о дипломатическом (политическом) бойкоте зимней Олимпиады в Пекине — ошибочное и неприемлемое.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.