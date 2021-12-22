НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине

Национальная хоккейная лига (НХЛ) в среду, 22 декабря, объявила о решении не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter организации.

Уточняется, что данное решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков.

«К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с COVID, — 50 игр уже были отложены до 23 декабря — участие в Олимпийских играх больше невозможно», — приводятся в публикации слова комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Изначально ожидалось, что игроки уйдут на рождественские каникулы 23 декабря и вернутся к играм 26-го. Согласно новому решению, каникулы начнутся на день раньше — 22 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

О планах НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде ранее уже сообщали СМИ. При этом указывалось, что причина такого решения — растущие опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон». Также отмечалось, что до 10 января НХЛ имеет право принять подобное решение без штрафных мер.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.