СМИ узнали о планах НХЛ оказаться от участия в Олимпиаде-2022

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков этой североамериканской хоккейной лиги (NHLPA) пришли к соглашению не участвовать в зимних Олимпийских играх, которые пройдут 2022 года в Пекине. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на источники.

«Официальное объявление об отказе от участия в Играх ожидается в течение следующих 24 часов», — передает канал.

Как поясняют журналисты ESPN, до 10 января НХЛ имеет право принять подобное решение без штрафных мер.

При этом, как сообщила со ссылкой на источники газета New York Times, ожидается, что лига и Ассоциация игроков НХЛ объявят о своем пересмотренном соглашении уже в среду, 22 декабря.

«Отсутствие лучших хоккейных игроков подорвет блеск олимпийского мужского турнира, в котором, скорее всего, будут участвовать игроки низшей лиги и те, кто играет в других организациях», — следует из материала издания.

В сообщениях СМИ указывается, что причина такого решения — растущие опасения, связанные с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

Так, ранее во вторник сообщалось, что НХЛ решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших COVID-19. Ранее планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские «каникулы» 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, однако теперь решено, что команды отправятся отдыхать на день раньше — 22 декабря.

Таким образом по состоянию на 21 декабря НХЛ отложила 50 игр из-за растущей заболеваемости среди игроков.

Телеканал NBC предполагает, что на фоне отказа НХЛ от участия в Играх в Пекине повышаются шансы на организацию Кубка мира: этот турнир на уровне сборных время от времени проводится, причем организатором выступает сама НХЛ.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.