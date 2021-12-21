НХЛ приостановит игры до 26 декабря из-за вспышки коронавируса

Национальная хоккейная лига (НХЛ) решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших коронавирусом. Об этом сообщает во вторник, 21 декабря, пресс-служба лиги на официальном сайте.

Ранее планировалось, что хоккеисты уйдут на рождественские «каникулы» 23 декабря и вернутся к играм 26 декабря, однако теперь решено, что команды отправятся отдыхать на день раньше — 22 декабря.

«Согласно пересмотренному расписанию, 22, 23, 24 и 25 декабря (Рождество) будут выходными днями для всех целей, включая поездки», — следует из сообщения пресс-службы.

Команды смогут возобновить проведение мероприятий, включая тестирование на коронавирус, с 14:00 (22:00 мск) 26 декабря.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», НХЛ стала первой крупной профессиональной спортивной лигой в Северной Америке, которая планирует прервать сезон из-за COVID-19.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что решение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде в Пекине будет принято в ближайшие дни. По данным ESPN, вероятность участия игроков лиги в Играх крайне мала из-за вспышки коронавируса в клубах.

До этого стало известно, что НХЛ перенесла в общей сложности 27 матчей регулярного чемпионата из-за COVID-19. На карантине в настоящий момент находятся более 100 хоккеистов.