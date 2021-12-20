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СМИ узнали о возможном отказе НХЛ от участия в Олимпиаде-2022

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков лиги (NHLPA) 20 декабря опубликовали заявление в Twitter, в котором сообщается, что решение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде в Пекине будет принято в ближайшие дни.

Пекин — дело тонкое: НХЛ согласилась ехать на Олимпиаду
При этом заокеанская сторона оставила за собой право отказаться от этого решения до 10 января

«НХЛ и профсоюз продолжают обсуждение на тему участия в Олимпийских играх, окончательное решение ожидается в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

По данным ESPN, вероятность участия игроков лиги в Играх крайне мала. Журналисты отметили, что хоть раньше НХЛ и дала согласие отпустить хоккеистов в Пекин, до 10 января лига может отказаться это сделать. Особенно с учетом того факта, что на субботу, 18 декабря, НХЛ перенесла в общей сложности 27 матчей регулярного чемпионата из-за коронавируса. На карантине находится более 100 хоккеистов.

В свою очередь, главный тренер сборной России Алексей Жамнов в разговоре со «Спорт-Экспресс» также высказался о возможном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022.

«Когда рассмотрят, тогда и будем говорить. Сейчас то чего рассуждать? Давайте дождемся официального заявления. Вчера ответил на все вопросы, приходите на пресс-конференции. Когда будет полная информация, тогда и будем разговаривать. Все в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

8 декабря Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, однако министры страны не планируют посещать мероприятие.

8 декабря поддержала дипломатический бойкот и Канада. При этом премьер Джастин Трюдо отметил, что спортсмены канадской сборной ожидают возможности посоревноваться на Олимпиаде и могут рассчитывать на полную поддержку со стороны правительства.

9 декабря официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь подчеркнул, что США, Канада, Австралия и Великобритания поплатятся за бойкот Олимпийских игр – 2022. Он также заверил, что отсутствие официальных лиц некоторых стран на Олимпиаде 2022 года не отразится на ее успешном проведении.

Ранее, в сентябре, в Международной федерации хоккея (IIHF) сообщили, что игроки НХЛ примут участие в Играх 2022 года в Пекине. Отмечалось, что НХЛ, профсоюз игроков и IIHF достигли договоренности о том, что игроки лиги выступят на Олимпиаде-2022.

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