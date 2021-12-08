Канада поддержала дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Канада поддерживает и присоединится к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Об этом 8 декабря заявил журналистам премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы общались с партнерами по всему миру на эту тему. Как и многие другие страны мира, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому официально объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», — сказал он.

При этом премьер отметил, что спортсмены канадской сборной ожидают возможности посоревноваться на Олимпиаде и могут рассчитывать на полную поддержку со стороны канадского правительства.

Директор Центра международных исследований имени Яна Масарика в Праге Джереми Гарлик в разговоре с «Известиями» оценил возможность принятия Евросоюзом решения о тотальном дипломатическом бойкоте ОИ.

«Возможно, страны ЕС в полном составе примут такое решение. Но фактически это станет скорее символическим шагом, поскольку европейские спортсмены все равно смогут соревноваться. Это означает, что на Играх просто не будет дипломатического представительства от бойкотирующих стран. Что касается ответа Китая, то нам придется подождать и посмотреть. Предположительно, правительство КНР сейчас взвешивает, как на это реагировать. Вероятно, они выберут какой-то аналогичный символический ответ», — пояснил Гарлик.

Однако, по словам эксперта, сложно предугадать, что именно может стать ответом Китая в данной ситуации.

«Во всяком случае, вопрос о дипломатических бойкотах пока кажется мне скорее бурей в стакане воды, чем серьезной проблемой», — добавил Гарлик.

В то же время глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя присоединение к бойкоту Игр в Пекине Канады вслед за США, Австралией и Великобританией, заявил, что Олимпиаде наступит конец, как только в нее вмешается политика.

«Отказ от политических заявлений позволяет не занимать чью-либо сторону. В противном случае комитет не сможет исполнять свою прямую миссию — объединять мир. Политизация Олимпийских игр приведет к тому, что они просто перестанут существовать», — указал глава МОК.

Ранее в среду директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, политолог Василий Кашин заявил «Известиям», что единой позиции Европы касательно дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, скорее всего, не будет. По его словам, страны, наиболее тесно связанные с КНР различного рода отношениями, постараются прислать на ОИ довольно мощные делегации, в то время как другие бойкотируют Игры в любом случае.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Спустя два дня Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

Заместитель председателя Европарламента Никола Бер, в свою очередь, заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом США устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что Олимпийские игры и политика несовместимы. По его словам, когда развязывается политическая возня, это, конечно, сказывается и на результатах спортсменов.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.