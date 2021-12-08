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Политолог усомнился в «тотальном бойкоте» Европы Олимпиады-2022

Политолог Кашин усомнился в «тотальном бойкоте» Европы Олимпиады-2022 в Пекине
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Скорее всего, единой позиции Европы касательно дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году не будет. Об этом в среду, 8 декабря, заявил «Известиям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Думаю, единой европейской позиции по вопросу бойкота не будет. Будут страны, которые постараются прислать довольно мощные делегации, например Венгрия и Греция, которые очень сильно завязаны на связи с Пекином, и некоторые другие отдельные государства. И будут страны, которые в любом случае бойкотируют Игры», — сказал он.

По мнению эксперта, такой страной, скорее всего, станет Литва, у которой, по сути, уже разорваны отношения с Китаем. Также с высокой вероятностью по этому пути пойдут и другие восточноевропейские страны, к примеру, Польша, возможно, Чехия и государства Балтии, добавил Кашин.

«Китай может принять в ответ отдельные меры экономического характера — например, прекращение каких-то переговоров, отзыв неких инвестиционных сделок, но не думаю, что Пекин будет сильно это раскачивать», — заключил он.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Спустя два дня Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

В свою очередь, заместитель председателя Европарламента Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом США устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что Олимпийские игры и политика несовместимы. По его словам, когда развязывается политическая возня, это, конечно, сказывается и на результатах спортсменов.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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