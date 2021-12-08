В Госдуме заявили о несовместимости Олимпийских игр и политики

Олимпийские игры и политика несовместимы, это влияет на атмосферу и результаты. Об этом в среду, 8 декабря, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа, комментируя решение некоторых стран о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в 2022 году в Пекине.

«Спортсмены приезжают выступать, а официальные лица как бы игнорируют проведение Олимпийских игр, ссылаясь на какие-то нарушения демократических прав или нарушения свобод. Это влияет и на саму атмосферу проведения Олимпийских игр. Олимпийские игры и политика несовместимы. <…> Мы помним, как многократно, в первую очередь, американцы, использовали Олимпийские игры для решения определенных политических вопросов», — отметил парламентарий.

По словам депутата, когда есть поддержка болельщиков, когда на стадионе царит дружественная атмосфера, спортсменам легче выступать, это соответствует духу самой Олимпиады.

«Когда нагнетается, развязывается вот эта политическая возня, это конечно сказывается и на результатах, и на самой атмосфере Олимпийских игр. Это неправильно», — заключил Чепа.

Ранее в этот день заместитель председателя Европарламента Никола Бер заявила, что необходимо вслед за дипломатическим бойкотом устроить тотальный бойкот Олимпиады-2022 в Пекине.

Также 8 декабря Австралия вслед за Соединенными Штатами объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось ранее.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.