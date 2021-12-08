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Великобритания не поддержала спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае

Джонсон заявил, что страна не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022
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Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, однако министры страны не планируют посещать мероприятие. Об этом сообщил в среду, 8 декабря, британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

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«Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры», — подчеркнул Джонсон.

Ранее в понедельник в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Спустя два дня Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа 8 декабря обратил внимание на то, что Олимпийские игры и политика несовместимы. По его словам, когда развязывается политическая возня, это, конечно, сказывается и на результатах спортсменов.

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