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В ФРГ зафиксирован первый случай смерти от «Омикрон»-штамма коронавируса

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В ФРГ зафиксирован первый случай смерти от «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает Reuters.

Уточняется, что умершему человеку было от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «Омикрон» было обнаружено с помощью антиген-теста. Подробности пока не уточняются.

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Отмечается также, что «Омикрон»-штаммом в Германии заразилось уже почти 3,2 тыс. человек.

22 декабря ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах. Согласно предварительным данным организации, меньше заболевают «Омикрон»-штаммом пациенты, которые прошли «первичные серии вакцинации», а также те, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2.

21 декабря директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» может стать «очередным штормом» для Европы. Клюге уточнил, что этот вариант коронавируса уже выявлен как минимум в 38 из 53 стран региона. По его словам, «Омикрон» уже стал доминантным в Великобритании, Дании и Португалии.

В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в стране возможна пятая волна пандемии коронавируса из-за стремительного распространения штамма «Омикрон». Он отметил, что новая волна может быть агрессивнее, чем предыдущие.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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