Путин ответил на вопрос об индексации пенсий в связи с инфляцией

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходит 23 декабря, ответил на вопрос Юлии Измайловой из «Молодого ленинца» (Пенза) об индексации пенсий, указав, что забывать об инфляции не стоит.

Измайлова отметила, что в следующем году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9%, тогда как цены растут быстрее. В связи с этим она поинтересовалась, будут ли компенсировать пенсионерам эту разницу.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет <...> Мы обязательно это сделаем», — ответил Путин.

новость дополняется