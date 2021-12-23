ПФР: в 2022 году право на пенсию получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом сообщила в четверг, 23 декабря, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Она уточнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий. В данном случае, как отметила Тарасова, речь идет о достижении пенсионного возраста, наличии необходимого стажа и определенной величине индивидуального пенсионного коэффициента.

В беседе с агентством «Прайм» заместитель управляющего также добавила, что в 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и 23.4, что является индивидуальным пенсионным коэффициентом.

Вместе с тем Тарасова обратила внимание на случай, при котором у россиянина не будет хватать пенсионных коэффициентов и стажа. В такой ситуации назначение пенсии перенесется на срок, пока не появится требуемое количество.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты, — через почту или другую организацию.