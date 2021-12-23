Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
На ТЭЦ в Улан-Удэ подали напряжение в пробном режиме после аварии
Мир
В МИД РФ указали на ответственность Запада за миграционный кризис
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть гарантии безопасности России
Общество
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
Экономика
Российским регионам разрешили менять тарифы на электроэнергию
Мир
Папа римский и патриарх Кирилл могут встретиться после Пасхи
Мир
Боррель и Блинкен обсудили предложения РФ по гарантиям безопасности
Армия
БПК «Адмирал Левченко» войдет в состав ВМФ до конца 2022 года
Мир
Глава МИД ФРГ заявила о консенсусе с канцлером по «Северному потоку – 2»
Мир
В США одобрили таблетки компании Pfizer от коронавируса

ПФР: в 2022 году право на пенсию получат женщины и мужчины в возрасте 56,5 и 61,5 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом сообщила в четверг, 23 декабря, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова.

Она уточнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий. В данном случае, как отметила Тарасова, речь идет о достижении пенсионного возраста, наличии необходимого стажа и определенной величине индивидуального пенсионного коэффициента.

Всем включено: новогодние выплаты пенсионерам хотят сделать ежегодными
Каких расходов это потребует и откуда предлагают взять деньги

В беседе с агентством «Прайм» заместитель управляющего также добавила, что в 2022 году для получения пенсии нужно будет иметь не менее 13 лет стажа и 23.4, что является индивидуальным пенсионным коэффициентом.

Вместе с тем Тарасова обратила внимание на случай, при котором у россиянина не будет хватать пенсионных коэффициентов и стажа. В такой ситуации назначение пенсии перенесется на срок, пока не появится требуемое количество.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты, — через почту или другую организацию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021