Путин оценил отношения Италии и России

Между Россией и Италией сложились хорошие и устойчивые отношения, которые имеют надпартийный характер. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас отношения, насколько я их чувствую, не просто сложились как хорошие и устойчивые, это имеет надпартийный характер. Вне зависимости от тех сил, которые возглавляют Италию, мы продолжаем то, что было заложено [бывшим премьер-министром Италии Сильвио] Берлускони. И этот надпартийный консенсус общенациональный является ключевым в отношениях между Россией и Италией», — заявил Путин.

Он отметил, что Италия является страной Североатлантического альянса (НАТО) и членом Евросоюза, что, не мешает странам вести совместную работу. Италия могла бы сыграть роль в нормализации отношений России с ЕС и НАТО, добавил глава государства.

2 ноября посол Италии в России Джорджо Стараче заявил, что необходимо применить усилия, направленные на перезапуск конструктивного диалога между РФ и НАТО. Он также добавил, что без сотрудничества с Москвой невозможно достичь положительных результатов по глобальным вопросам здравоохранения, в борьбе с изменением климата, в энергетическом переходе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что НАТО демонстрирует нежелание вести диалог с Москвой. Российский сенатор Алексей Пушков посчитал полным провалом руководства Североатлантического альянса утрату контактов с РФ, отреагировав таким образом на слова бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что альянсу необходимо продолжать «остерегаться медведя», подразумевая РФ.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».

В ответ Россия приостановила работу представительств НАТО в Москве и российского офиса при альянсе в Брюсселе. Лавров 18 октября посоветовал союзникам НАТО обращаться к российскому послу в Бельгии, в случае если у тех «возникнут какие-то экстренные дела», а 30 октября Джеймс Ставридис назвал это выражение Лаврова едким.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.