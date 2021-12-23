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Путин рассказал об инициативе о гарантиях безопасности

Путин: Запад должен немедленно дать России гарантии безопасности, а не забалтывать
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Мы дали понять, что движение НАТО на восток неприемлемо. Дальнейшие действия России будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста британского телеканала SkyNews.

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«Это не мы ставим ракеты у границ США, а они ставят свои у нас на пороге. Разве наше требование избыточно? <…> Пять волн расширения НАТО. И теперь в Румынии и Польше появляются соответствующие системы. И теперь говорят: «И Украина будет в НАТО». Или на двухсторонней основе там будут базы и вооружения. Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями», — отметил Путин на пресс-конференции.

По его словам, страны Запада в 1990-х годах давали гарантии, что НАТО не будет продвигаться на восток, но «нагло обманули» РФ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

20 декабря газета The Financial Times сообщила, что страны альянса еще не определились с составом участников и форматом переговоров с Россией. В издании со ссылкой на источники в НАТО подчеркнули, что западные политики считают российские требования неприемлемыми, однако хотели бы избежать прямого отказа.

При этом глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 21 декабря рассказал о том, что у России есть план «Б», если Штаты и НАТО не отреагируют на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

21 декабря в Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщили, что она готова стать площадкой для переговоров НАТО с Россией по гарантиям безопасности. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия, отметили в организации.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

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