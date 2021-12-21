Подозреваемый в поджоге магазина в Томске ранее был судим

Мужчина 1988 года рождения, который подозревается в поджоге гипермаркета «Лента» в Томске, ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом 21 декабря сообщили в ГУ МВД России по Томской области.

Отмечается, что подозреваемого задержали по горячим следам, он был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. Причины своего поступка он пояснить не смог.

«Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

О пожаре стало известно ранее в этот день. По последним данным, огонь локализован на площади 3,5 тыс. кв. м. Обрушила примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 300 человек, никто не страдал.

Пожар в гипермаркете «Лента» привел к взрывам пиротехники. Сообщалось, что угрозы для близлежащих домов нет.